Боброва и Соловьев выиграли московский этап "Гран-при"

Российский дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев стал победителем московского этапа "Гран-при". Подопечные Александра Жулина, которые шли вторыми после короткого танца, выиграли произвольный и смогли обойти американцев Мэдисон Чок и Ивана Бэйтса по сумме двух программ. На своем первом этапе сезона – Skate America две недели назад Боброва и Соловьев были третьими.
Москва
"Гран-при"
Rostelecom Cup
Танцы
Произвольный танец
1. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) – 111,76 балла
2. Уивер/Поже (Канада) – 108,76
3. Чок/Бэйтс (США) – 107,09
4. Гиньяр/Фаббри (Италия) – 102,73
5. ЗАГОРСКИ/ГУРЕЙРО (Россия) – 92,67
6. Погребински/Бенуа (США) – 90,99...
9. ЕВДОКИМОВА/БАЗИН (Россия) – 77,54
Итоговое положение
1. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) – 186,68
2. Чок/Бэйтс (США) – 182,13
3. Уивер/Поже (Канада) – 178,57
4. Гиньяр/Фаббри (Италия) – 170,45
5. ЗАГОРСКИ/ГУРЕЙРО (Россия) – 156,95
6. Погребински/Бенуа (США) – 153,92...
9. ЕВДОКИМОВА/БАЗИН (Россия) – 133,37