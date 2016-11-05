Боброва и Соловьев выиграли московский этап "Гран-при"

Российский дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев стал победителем московского этапа "Гран-при". Подопечные Александра Жулина, которые шли вторыми после короткого танца, выиграли произвольный и смогли обойти американцев Мэдисон Чок и Ивана Бэйтса по сумме двух программ. На своем первом этапе сезона – Skate America две недели назад Боброва и Соловьев были третьими.

Москва

"Гран-при"

Rostelecom Cup

Танцы

Произвольный танец

1. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) – 111,76 балла

2. Уивер/Поже (Канада) – 108,76

3. Чок/Бэйтс (США) – 107,09

4. Гиньяр/Фаббри (Италия) – 102,73

5. ЗАГОРСКИ/ГУРЕЙРО (Россия) – 92,67

6. Погребински/Бенуа (США) – 90,99...

9. ЕВДОКИМОВА/БАЗИН (Россия) – 77,54

Итоговое положение

1. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) – 186,68

2. Чок/Бэйтс (США) – 182,13

3. Уивер/Поже (Канада) – 178,57

4. Гиньяр/Фаббри (Италия) – 170,45

5. ЗАГОРСКИ/ГУРЕЙРО (Россия) – 156,95

6. Погребински/Бенуа (США) – 153,92...

9. ЕВДОКИМОВА/БАЗИН (Россия) – 133,37