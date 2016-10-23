Боброва и Соловьев – вторые после короткой программы на Skate America

Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев показали второй результат в короткой программе в танцах на этапе "Гран-при" в Чикаго. Первыми идут американцы Майя и Алекс Шибутани. Замыкает тройку американская пара Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью. Еще один российский дуэт Елена Ильиных/Руслан Жиганшин занимают четвертую строчку.

Чикаго (США)

"Гран-при"

Skate America

Танцы

Короткий танец

1. М.Шибутани/А.Шибутани (США) – 73,04

2. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) – 68,92

3. Хаббелл/Донохью (США) – 68,78

4. ИЛЬИНЫХ/ЖИГАНШИН (Россия) – 66,60

5. Гвиньярд/Фаббри (Италия) – 64,79

6. Тобиас/Ткаченко (Израиль) – 63,33