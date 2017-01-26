Боброва и Соловьев - вторые после короткого танца на чемпионате Европы

Олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев после короткого танца на чемпионате Европы занимают второе место. Россияне уступают итальянской паре Анна Каппеллини/Лука Ланотте.
Острава (Чехия)
Чемпионат Европы
Танцы
Короткий танец
1. Каппеллини/Ланотте (Италия) - 76,65
2. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) - 76,18
3. Пападакис/Сизерон (Франция) - 75,48
4. Гиньяр/Фаббри (Италия) - 70,46
5. Тобиас/Ткаченко (Израиль) - 69,35
6. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) - 68,17...
8. СИНИЦИНА/КАЦАЛАПОВ (Россия) - 64,67