18:37 26 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Боброва и Соловьев - вторые после короткого танца на чемпионате Европы

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Олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев после короткого танца на чемпионате Европы занимают второе место. Россияне уступают итальянской паре Анна Каппеллини/Лука Ланотте.

Острава (Чехия)

Чемпионат Европы

Танцы

Короткий танец

1. Каппеллини/Ланотте (Италия) - 76,65

2. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) - 76,18

3. Пападакис/Сизерон (Франция) - 75,48

4. Гиньяр/Фаббри (Италия) - 70,46

5. Тобиас/Ткаченко (Израиль) - 69,35

6. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) - 68,17...

8. СИНИЦИНА/КАЦАЛАПОВ (Россия) - 64,67

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