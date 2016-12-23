Боброва и Соловьев в шестой раз выиграли чемпионат России

Фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в шестой раз стали чемпионами России. За два танца на турнире в Челябинске они получили 197,26 балла. Вторыми стили Александра Степанова и Иван Букин.
В борьбе за третье место Виктория Синицина и Никита Кацалапов опередили Елену Ильиных и Руслана Жиганшина всего на 17 сотых балла.
Челябинск
Чемпионат России
Танцы
Произвольный танец
1. Боброва/Соловьев – 115,86
2. Степанова/Букин – 113,07
3. Ильиных/Жиганшин – 105,06
4. Синицина/Кацалапов – 104,67
5. Загорски/Гурейро – 100,45
6. Евдокимова/Базин – 91,30
Итог
1. Боброва/Соловьев – 197,26
2. Степанова/Букин – 189,54
3. Синицина/Кацалапов – 178,45
4. Ильиных/Жиганшин – 178,28
5. Загорски/Гурейро – 169,46
6. Евдокимова/Базин – 152,15
Анастасия Волочкова
На ЧЕ можно бороться за золото,несмотря на то,что фаворитами наверняка будут французы Сизерон/Пападакис,а вот на ЧМ добавляются америкосы и канадцы и там любая медаль была-бы за счастье,тем более,что судьи никогда на нашей стороне не будут.На ЧЕ можно при удачном стечении обстоятельств рассчитывать на 3 золота,на ЧМ на 2.Дай Бог,чтобы так все и было.
19:43 23 декабря