19:31 23 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Боброва и Соловьев в шестой раз выиграли чемпионат России

0
0
0
1

Фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в шестой раз стали чемпионами России. За два танца на турнире в Челябинске они получили 197,26 балла. Вторыми стили Александра Степанова и Иван Букин.

В борьбе за третье место Виктория Синицина и Никита Кацалапов опередили Елену Ильиных и Руслана Жиганшина всего на 17 сотых балла.

Челябинск

Чемпионат России

Танцы

Произвольный танец

1. Боброва/Соловьев – 115,86

2. Степанова/Букин – 113,07

3. Ильиных/Жиганшин – 105,06

4. Синицина/Кацалапов – 104,67

5. Загорски/Гурейро – 100,45

6. Евдокимова/Базин – 91,30

Итог

1. Боброва/Соловьев – 197,26

2. Степанова/Букин – 189,54

3. Синицина/Кацалапов – 178,45

4. Ильиных/Жиганшин – 178,28

5. Загорски/Гурейро – 169,46

6. Евдокимова/Базин – 152,15

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Анастасия Волочкова

На ЧЕ можно бороться за золото,несмотря на то,что фаворитами наверняка будут французы Сизерон/Пападакис,а вот на ЧМ добавляются америкосы и канадцы и там любая медаль была-бы за счастье,тем более,что судьи никогда на нашей стороне не будут.На ЧЕ можно при удачном стечении обстоятельств рассчитывать на 3 золота,на ЧМ на 2.Дай Бог,чтобы так все и было.

19:43 23 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ