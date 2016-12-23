Боброва и Соловьев в шестой раз выиграли чемпионат России

Фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в шестой раз стали чемпионами России. За два танца на турнире в Челябинске они получили 197,26 балла. Вторыми стили Александра Степанова и Иван Букин.

В борьбе за третье место Виктория Синицина и Никита Кацалапов опередили Елену Ильиных и Руслана Жиганшина всего на 17 сотых балла.

Челябинск

Чемпионат России

Танцы

Произвольный танец

1. Боброва/Соловьев – 115,86

2. Степанова/Букин – 113,07

3. Ильиных/Жиганшин – 105,06

4. Синицина/Кацалапов – 104,67

5. Загорски/Гурейро – 100,45

6. Евдокимова/Базин – 91,30

Итог

1. Боброва/Соловьев – 197,26

2. Степанова/Букин – 189,54

3. Синицина/Кацалапов – 178,45

4. Ильиных/Жиганшин – 178,28

5. Загорски/Гурейро – 169,46

6. Евдокимова/Базин – 152,15