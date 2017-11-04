Боброва и Соловьев - третьи на "Гран-при Китая", Пападакис и Сизерон - мировые рекордсмены

Французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон установила мировой рекорд в сумме баллов и в произвольной программе в танцах на льду. На "Гран-при Китая" пара показала 119,33 в произвольной программе. Предыдущий рекорд принадлежал им же и был установлен на ЧМ-2017 (119,15).

Результат дуэта в сумме баллов - 200,43. Предыдущий рекод принадлежал Тессе Вирчу и Скотту Моиру и составлял 198,62.

Российский дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев стали третьими, а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - четвертыми.

Пекин (Китай)

"Гран-при"

Танцы

Произвольный танец

1. Пападакис/Сизерон (Франция) - 119,33

2. Чок/Бэйтс (США) - 111,84

3. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) - 110,50

4. ЗАГОРСКИ/ГУРЕЙРО (Россия) - 96,79

5. Макнамара/Карпентер (США) - 93,96

6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) - 92,10

Итог

1. Пападакис/Сизерон (Франция) - 200,43

2. Чок/Бэйтс (США) - 184,50

3. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) - 182,84

4. ЗАГОРСКИ/ГУРЕЙРО (Россия) - 164,41

5. Макнамара/Карпентер (США) - 157,61

6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) - 151,1