Боброва и Соловьев - третьи на "Гран-при Китая", Пападакис и Сизерон - мировые рекордсмены

Французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон установила мировой рекорд в сумме баллов и в произвольной программе в танцах на льду. На "Гран-при Китая" пара показала 119,33 в произвольной программе. Предыдущий рекорд принадлежал им же и был установлен на ЧМ-2017 (119,15).
Результат дуэта в сумме баллов - 200,43. Предыдущий рекод принадлежал Тессе Вирчу и Скотту Моиру и составлял 198,62.
Российский дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев стали третьими, а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - четвертыми.
Пекин (Китай)
"Гран-при"
Танцы
Произвольный танец
1. Пападакис/Сизерон (Франция) - 119,33
2. Чок/Бэйтс (США) - 111,84
3. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) - 110,50
4. ЗАГОРСКИ/ГУРЕЙРО (Россия) - 96,79
5. Макнамара/Карпентер (США) - 93,96
6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) - 92,10
Итог
1. Пападакис/Сизерон (Франция) - 200,43
2. Чок/Бэйтс (США) - 184,50
3. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) - 182,84
4. ЗАГОРСКИ/ГУРЕЙРО (Россия) - 164,41
5. Макнамара/Карпентер (США) - 157,61
6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) - 151,1