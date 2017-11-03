Боброва и Соловьев стали третьими после короткого танца на этапе "Гран-при" в Китае

Российская пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают третье место после короткого танца на третьем этапе "Гран-при" в Китае. Они набрали 72,34 балла.

Другой российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро набравшие 67,62 балла, расположились на четвертом месте.

Пекин (Китай)

"Гран-при"

Танцы

Короткий танец

1. Пападакис/Сизерон (Франция) – 81,10

2. Чок/Бэйтс (США) – 72,66

3. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) – 72,34

4. ЗАГОРСКИ/ГУРЕЙРО (Россия) – 67,62

5. Макнамара/Карпентер (США) – 63,65

6. Абашкина/Торон (Франция) – 59,91