Боброва и Соловьев стали третьими после короткого танца на этапе "Гран-при" в Китае

Российская пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают третье место после короткого танца на третьем этапе "Гран-при" в Китае. Они набрали 72,34 балла.
Другой российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро набравшие 67,62 балла, расположились на четвертом месте.
Пекин (Китай)
"Гран-при"
Танцы
Короткий танец
1. Пападакис/Сизерон (Франция) – 81,10
2. Чок/Бэйтс (США) – 72,66
3. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ (Россия) – 72,34
4. ЗАГОРСКИ/ГУРЕЙРО (Россия) – 67,62
5. Макнамара/Карпентер (США) – 63,65
6. Абашкина/Торон (Франция) – 59,91