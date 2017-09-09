Боброва и Соловьев считают правильным сдавать много допинг-проб

Олимпийские чемпионы Сочи Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев считают правильным сдавать много допинг-проб перед Играми в Пхенчхане. Пара получила уведомление о предстоящей допинг-пробе в смешанной зоне во время интервью на контрольных прокатах в Сочи.

- Все сделано, чтобы как можно больше сдать чистых проб, чтобы сборная России поехала на Олимпиаду. В этом плане мы рады, - цитирует "Р-Спорт" Боброву.

- Я и аскорбинку уже боюсь принимать, и овощи-фрукты. Придираются сейчас ко всему, и не хочется попасть на какой-нибудь ерунде, - сказал Соловьев.