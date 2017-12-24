Боброва и Соловьев после Олимпиады возьмут перерыв

Семикратные чемпионы России по фигурному катанию в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев после Олимпиады-2018 планируют взять паузу. Напомним, Боброва и Соловьев выиграли чемпионат России, который завершается 24 декабря в Санкт-Петербурге.

- Мы не можем сказать с полной уверенностью, что это был наш последний чемпионат России в карьере, но говорим совершенно точно - после Олимпиады мы делаем перерыв, - цитирует ТАСС Боброву. - Сейчас главное на высокой ноте закончить этот сезон, впереди чемпионат Европы, Олимпийские игры, чемпионат мира, а дальше, как бог даст.