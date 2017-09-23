Боброва и Соловьев получили отзыв на произвольный танец от незрячей женщины

Шестикратная чемпионка России в танцах на льду Екатерина Боброва, выступающая в дуэте с Дмитрием Соловьевым, рассказала, что получила отзыв на произвольный танец олимпийского сезона от незрячей женщины.

Боброва и Соловьев в произвольном танце рассказывают историю любви юноши к вымышленной незрячей девушке. Над танцем работал известный хореограф Раду Поклитару.

– После прокатов в Сочи мне пришло в соцсетях сообщение от женщины, которая написала, что она сама незрячая, но в новостях услышала про нашу программу, – цитирует "Р-Спорт" Боброву. – По ее словам, есть специальный человек, который через звук передает то, что он видит. И она очень хочет услышать то, что мы катаем. И в конце предложила помощь, если вдруг мне нужно лучше понять, как изображать незрячую девушку на льду. Невероятно добрая история, которая очень тронула.

– По комментариям, по разговорам – у нас вроде бы получается. Будем слушать, что будут говорить дальше. Нам очень важно мнение любого, кто, так скажем, всей душой за нас, – подчеркнул Соловьев.

– Один из вариантов, который нам сказали, показался даже интересным, нам такое в голову не пришло, – отметила Боброва. – Многим показалось, что Дима слепнет. Но, если честно, не хотелось бы менять концепцию, потому что нечто похожее у нас было в танце про сумасшедших – там тоже любовь меняет, и с ума схожу в концовке я. Мне все-таки ближе история про то, что я его видение.

Тем более что такое бывает в жизни – когда тебе кажется, что любовь рядом, а потом оказывается, что это не так. Но пусть каждый для себя решает.