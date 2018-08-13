Боброва и Соловьев могут возобновить карьеру в новом сезоне

Тренер олимпийских чемпионов 2014 года Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева Александр Жулин сообщил, что фигуристы могут возобновить карьеру в сезоне-2018/19. После Игр-2018 в Пхенчхане, на которых они завоевали серебро, спортсмены объявили о приостановлений выступлений.

– Программы еще не ставили, – цитирует "Р-Спорт" Жулина. – Мы пропускаем этапы Гран-при, и если будем выступать, то не сразу.

– Допускаете ли, что Боброва и Соловьев вернутся на лед уже в новом сезоне?

– Я все допускаю. В этом мире ничему нельзя удивляться. Они на коньках, на четырех ногах. Это первое. Программы я ставлю достаточно быстро. Это второе. Программы Боброва и Соловьев накатывают тоже достаточно быстро. Это третье. Посмотрим, как их желание совпадет с нашим желанием. Трудный момент.

Он отметил, что этот вопрос должен решиться после выступления пары в шоу Татьяны Навки.