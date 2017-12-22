Боброва и Соловьев - чемпионы России в танцах на льду

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в седьмой раз в карьере выиграли чемпионат России. На турнире в Санкт-Петербурге они стали первыми и в коротком, и в произвольном танце, а общая сумма набранных ими баллов составила 193,08. Серебряные медали у Александры Степановой и Ивана Букина, бронзовые – у Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Виктория Синицина и Никита Кацалапов не докатали произвольный танец из-за травмы партнера.

Санкт-Петербург

Чемпионат России

Танцы на льду

Произвольный танец

1. Боброва/Соловьев – 115,53 балла

2. Степанова/Букин – 111,31

3. Попова/Мозгов – 104,43

4. Загорски/Гурейро – 104,26

5. Евдокимова/Базин – 99,28

6. Лобода/Дрозд – 96,92

Итоговое положение

1. Боброва/Соловьев – 193,08

2. Степанова/Букин – 188,28

3. Загорски/Гурейро – 175,78

4. Попова/Мозгов –167,70

5. Евдокимова/Базин – 161,46

6. Лобода/Дрозд – 159,99