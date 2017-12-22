Боброва и Соловьев - чемпионы России в танцах на льду

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в седьмой раз в карьере выиграли чемпионат России. На турнире в Санкт-Петербурге они стали первыми и в коротком, и в произвольном танце, а общая сумма набранных ими баллов составила 193,08. Серебряные медали у Александры Степановой и Ивана Букина, бронзовые – у Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Виктория Синицина и Никита Кацалапов не докатали произвольный танец из-за травмы партнера.
Санкт-Петербург
Чемпионат России
Танцы на льду
Произвольный танец
1. Боброва/Соловьев – 115,53 балла
2. Степанова/Букин – 111,31
3. Попова/Мозгов – 104,43
4. Загорски/Гурейро – 104,26
5. Евдокимова/Базин – 99,28
6. Лобода/Дрозд – 96,92
Итоговое положение
1. Боброва/Соловьев – 193,08
2. Степанова/Букин – 188,28
3. Загорски/Гурейро – 175,78
4. Попова/Мозгов –167,70
5. Евдокимова/Базин – 161,46
6. Лобода/Дрозд – 159,99
- Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев
- Александра Степанова/ Иван Букин
- Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
CanagliaVova
Какой был красивый и ладный дуэт Кацалапов-Ильина! Но не захотел старуха Кацалапов быть столбовою дворянкой
23:32 22 декабря