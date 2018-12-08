Бестемьянова раскритиковала судейство в финале "Гран-при"

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова выразила мнение, что российских фигуристов Александру Степанову и Ивана Букина засудили во время короткого танца в финале "Гран-при" в Ванкувере и лишили как минимум двух баллов.

– Расстановка ужасная. У Александры Степановой и Ивана Букина отобрали как минимум два балла, – цитирует Бестемьянову RT. – Технические специалисты выставили им за первую половину танго-романтики базовый уровень. По сути, это ноль. Их оценили как начинающую пару, будто они не сделали ни одного шага. Это откровенное хулиганство! Ни одна пара в мире никогда не получала такого уровня.

– То есть Степанова и Букин не дали повода для такой низкой оценки?

– Александра и Иван катались прекрасно. Можете просто поверить мне на слово. Они не допускали ошибок. С начала сезона в их катании ничего не изменилось. Даже судьи были в шоке. Люди искренне не понимали, как этой паре могли поставить такой уровень. Они ничего не могли сделать, поскольку технические специалисты уже спустили им именно такой уровень. Естественно, никому не нужны сильные соперники: ни нашим парам, ни лидирующим американцам, ни идущим вторыми итальянцам, которые, на мой взгляд, не показали ничего. А у Степановой и Букина прекрасная программа. Они идут вверх. Это просто некрасиво.

– Разве в фигурном катании возможно такое "убийство" спортсменов?

​– Заметьте, это сказала не я. Но именно такие вещи сейчас происходят. Тяжело поверить, но это так. Александра и Иван не могли кататься на ноль! Это нулевой базовый уровень. Такой ставят, когда пара летом просто начинает разучивать шаги. Дальше идут первый, второй, третий и четвёртый. Повторюсь, россияне – единственная пара в мире, которую так оценили.