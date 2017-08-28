Базовая стоимость четверных прыжков может быть снижена со следующего сезона

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен снизить базовую стоимость четверных прыжков в фигурном катании, сообщает Yahoo. По информации источника, нововведение может вступить в силу, начиная с сезона-2018/19.

Отмечается, что одновременно с этим будет увеличена степень исполнения (GOE) для четверных до максимума – с 3 до 5.

Изменение системы оценок связано с тем, что ISU хочет стимулировать развитие фигурного катания. На данный момент в организации обеспокоены "грязным" выполнением четверных прыжков, а также ростом числа исполнений этого элемента в ущерб другим. Представители союза считают, что фигуристы должны развиваться более сбалансировано.

Ожидается, что заседание по этому вопросу состоится на конгрессе ISU в следующем году.