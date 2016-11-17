Базарова ушла в шоу, Депутат пробуется с Прокловой

Россиянка Вера Базарова, выступавшая в паре с Андреем Депутатом, ушла из большого спорта в шоу. Об этом сообщил тренер спортсменов Олег Васильев. по его словам Депутат намерен выступать дальше. Сегодня стало известно о том, что дуэт распался.

- У Веры были попытки завершить карьеру и раньше, мы долго бились на грани расставания, - цитирует ТАСС Васильева. - На мой взгляд Вера не справилась с требованиями современного парного катания, попробовала себя в шоу, и там ей понравилось, это отличается от ежедневной тяжелой работы фигуриста. Хотя ей было предложено подумать до конца сезона, не рубить с плеча, ведь хороших парников в стране не так много.

Депутат хочет продолжать, пробуется с новой фигуристкой Александрой Прокловой, в прошлом одиночницей, два года назад у нее была серьезная травма - перелом ноги. За несколько дней, что они катаются, все складывается неплохо.

Мне импонирует, что Проклова хочет кататься в паре, не боится сложностей в изучении новых вещей. За несколько дней спортсменка разучила базовые поддержки, фигуристы наладили выбросы, пока двойные, они занимаются тодесами, вращениями, всем тем, что для одиночников является новыми элементами.