18:22 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Базарова назвала бредом информацию о распаде их пары с Депутатом

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Россиянка Вера Базарова, выступающая в паре с Андреем Депутатом, опровергла информацию о распаде их дуэта. Ранее сообщалось, что спортсмены не выступят на этапе серии "Гран-при" в Канаде из-за травмы партнера. Позже появилась информация, что это связано с распадом пары.

- Я слышала этот бред, немного в шоке, информация совершенно не соответствует действительности, - приводит "Р-Спорт" слова Базаровой. - Такого решения не было.

Вчера на тренировке Андрей получил травму, мы снялись с "Гран-при", в Москве я продолжу тренировки и будем обсуждать дальнейшие планы по стартам.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161025/1111318599.html

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