Авербух назвал сенсацией результат Степановой и Букина в коротком танце

Хореограф Илья Авербух выразил свою симпатию паре Александра Степанова/Иван Букин, которые идут вторыми после короткого танца на чемпионате Европы в Москве. Он отметил, что фигуристов долгое время недооценивали.

– Я очень давно симпатизирую паре Степанова/Букин, считал их всегда недооцененной парой, – цитирует РИА "Новости" Авербуха. – Им всегда недодавали оценки, которых они заслуживали. На данный момент говорить о чем-то еще очень рано, впереди произвольная программа, а их разделяет меньше балла, фактически занимают одно и то же место. Но это, конечно, определенная сенсация. Болею за все наши российские пары, и за Катю с Димой, потому что они проходят тяжелейший путь, тяжелейшая спортивная судьба.

Не могу сказать, что такие ситуации позитивно всегда влияют, потому что все-таки у нас были лидеры, Боброва с Соловьевым, и когда в олимпийский сезон возникает конкуренция внутри сборной, это не всегда хорошо чисто стратегически. Но для Степановой с Букиным это момент вдохновения, тем более что в этом году у них, как и у Бобровой с Соловьевым, очень хорошая произвольная программа. Обеим нашим парам по силам обойти итальянцев и оставить их за чертой призеров.

Пара Степанова/Букин после короткого танца занимает второе место в зачете чемпионата Европы, в их активе 75,38 балла. Первые – французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (81,29), третьи – итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (74,76).