Авербух начнет постановку программ Медведевой на олимпийский сезон в мае

Хореограф Илья Авербух заявил, что в мае начнет работу с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой по постановке короткой и произвольной программ для олимпийского сезона. Авербух является постановщиком обеих программ Медведевой в сезоне-2016/17, а также произвольной программы в сезоне-2015/16, с которой фигуристка впервые стала чемпионкой мира.

– Пока мы не начали работать над программами с Женей, но принципиальная договоренность есть, – цитирует "Р-Спорт" Авербуха. – Это касается и короткой программы, и произвольной. Работу начнем в мае.