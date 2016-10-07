Астахова и Рогонов уступили только чемпионам мира на Finlandia Trophy

Российская пара Кристина Астахова/Алексей Рогонов заняла второе место на традиционном турнире ISU серии "Челленджер" Finlandia Trophy, проходящем в Эспоо. Первое место заняли чемпионы мира Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд. Россиян по сумме двух программ они опередили почти на 30 баллов.

Эспоо (Финляндия)

Турнир ISU серии "Челленджер" Finlandia Trophy

Пары

Произвольная программа

1. Дюамель/Рэдфорд (Канада) – 131,29 балла

2. АСТАХОВА/РОГАНОВ (Россия) – 111,84

3. Вартманн/Бломмерт (Германия) – 108,33

Итоговое положение

1. Дюамель/Рэдфорд – 197,78 балла

2. АСТАХОВА/РОГАНОВ – 169,10

3. Вартманн/Бломмерт – 164,91