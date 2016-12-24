16:27 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Астахова и Рогонов не жалеют, что поменяли произвольную программу

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Фигуристы Кристина Астахова и Алексей Рогонов остались довольны решением поменять произвольную программу. Пара стала четвертой на чемпионате России с выступлением под музыку из фильма "Паганини: Скрипач дьявола". Ранее они использовали мелодию мюзикла "Онегин".

- Думаю, мы сделали правильно, что поменяли программу, потому что мнение судей надо учитывать, - цитирует "Р-Спорт" Астахову. - Мы решили ее поменять, и эта программа мне нравится даже больше, чем "Онегин". Жалеем ли мы об этом? Я лично нет.

- Я тоже считаю, что выбор был правильный, - добавил Рогонов. - Программа была очень сложная, нагромождено много было всего – старались сделать и связки сложные, и справиться со всеми техническими элементами. То, что мы облегчили программу, пошло в плюс. Мы лучшее ее чувствуем, она идеальная для катания.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161224/1114220650.html

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