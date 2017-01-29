18:01 29 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Артур Гачинский: "Медведева выходит и "убивает" всех наповал"

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Обладатель серебра чемпионата Европы 2012 года Артур Гачинский заявил, что у соперниц Евгении Медведевой практически нет шансов. 

 
Пятница. Остава. Евгения МЕДВЕДЕВА.Медведева и Фернандес - короли Европы

Россиянка стала двукратной чемпионкой Европы, выиграв золото на турнире в Чехии, установив два мировых рекорда. 

В произвольной программе она набрала 150,79 балла, а в сумме обеих программ - 229,71.

- Зная, что на чемпионат Европы едет Женя Медведева, всем было понятно, что она выиграет, - приводит "Р-Спорт" слова Гачинского. - На данный момент она - номер один, лучшая фигуристка в мире, и если бы она уступила, это было бы очень неожиданно. На чемпионате мира ее конкуренткам вряд ли помогут их сильные стороны, в частности высокие баллы в компонентах. Женя стреляет не холостыми патронами, она выходит и "убивает" всех наповал.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20170129/1115579306.html

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Материалы REN-TV

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