Артур Гачинский: "Медведева выходит и "убивает" всех наповал"

Обладатель серебра чемпионата Европы 2012 года Артур Гачинский заявил, что у соперниц Евгении Медведевой практически нет шансов.

Россиянка стала двукратной чемпионкой Европы, выиграв золото на турнире в Чехии, установив два мировых рекорда.

В произвольной программе она набрала 150,79 балла, а в сумме обеих программ - 229,71.

- Зная, что на чемпионат Европы едет Женя Медведева, всем было понятно, что она выиграет, - приводит "Р-Спорт" слова Гачинского. - На данный момент она - номер один, лучшая фигуристка в мире, и если бы она уступила, это было бы очень неожиданно. На чемпионате мира ее конкуренткам вряд ли помогут их сильные стороны, в частности высокие баллы в компонентах. Женя стреляет не холостыми патронами, она выходит и "убивает" всех наповал.