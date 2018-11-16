Артур Дмитриев: "Выступление дома – палка о двух концах"

Российский фигурист Артур Дмитриев признался, что у него остались смешанные впечатления после короткой программы на "Гран-при России". Россиянин набрал 67,58 балла и сумел обогнать только соотечественника Андрея Лазукина, несколько раз едва не упав на лед.

– Более или менее все получилось, но не чисто, пока не понимаю, почему конкретно, - отметил Дмитртиев. - Очень нравится фильм "Гладиатор", катаю с удовольствием, но главное не заиграться. Давление трибун? Выступление дома – палка о двух концах, с одной стороны, надо абстрагироваться, с другой стороны - дома. Но давления не было. Четверной аксель буду прыгать в произвольной, почему нет? Мне терять нечего. (Дмитрий Лунев)