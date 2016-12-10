12:57 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Артур Дмитриев: "У Тарасовой и Морозова были мелкие ошибки"

0
0
0
1

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев похвалил россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова за победу в финале "Гран-при". Дуэт после короткой программы шел первым с большим отрывом, в произвольной стал только третьим, но все-таки смог удержать лидерство. 

- Прекрасно, что российская пара выигрывает в финале, - цитирует "Р-Спорт" Дмитриева. - Там, правда, были мелкие ошибочки, но я думаю, что до чемпионата Европы и мира еще есть время. Судьи отдали им первое место, как можно говорить о нестабильности. Чемпионы мира - канадцы - ошиблись и проиграли, опытная пара.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161210/1113521366.html

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Evgeniya

Только третьим?... исходя из этих данных - вполне себе первым. где ошибка? 1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) – 135,25 балла 2. Дюамель/Рэдфорд (Канада) – 134,55 3. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) – 131,37

13:49

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ