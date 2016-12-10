Артур Дмитриев: "У Тарасовой и Морозова были мелкие ошибки"

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев похвалил россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова за победу в финале "Гран-при". Дуэт после короткой программы шел первым с большим отрывом, в произвольной стал только третьим, но все-таки смог удержать лидерство.

- Прекрасно, что российская пара выигрывает в финале, - цитирует "Р-Спорт" Дмитриева. - Там, правда, были мелкие ошибочки, но я думаю, что до чемпионата Европы и мира еще есть время. Судьи отдали им первое место, как можно говорить о нестабильности. Чемпионы мира - канадцы - ошиблись и проиграли, опытная пара.