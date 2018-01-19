Артур Дмитриев: "У российских пар достаточно времени, чтобы отшлифовать все к Олимпиаде"

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев считает, что дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов показали практически идеальное выступление в произвольной программе на чемпионате Европы. Пара завоевала золото, Ксения Столбова и Федор Климов - серебро, Наталья Забияко и Александр Энберт - бронзу.

- Тарасова и Морозов, безусловно, в произвольной программе катались лучше всех, это не обсуждается. Они практически сделали свой максимум. Думаю, они и сами довольны, - цитирует "Р-Спорт" Дмитриева. - А Столбова и Климов очень сдержанно катались. Видно было, что боролись за элементы, хотели технически быть точными. Я привык обычно видеть Ксюшу более выразительной, скажем так, на льду. А сегодня она была напряженная, держала все элементы, старалась сделать все.

Надо сделать выводы, и я уверен, что времени достаточно, чтобы все отшлифовать и на Олимпийских играх уже выглядеть блестяще. Я вообще чемпионат Европы, особенно перед Олимпийскими играми, рассматриваю как тренировочный старт. Сейчас очень важно, чтобы ребята проверили и уточнили все свои возможности, собрали все в кучу.

Самый главный старт всегда Олимпийские игры, а про этот чемпионат Европы никто потом не вспомнит. Очень важно, чтобы они использовали этот чемпионат как подготовку, сделали выводы, доработали, чтобы показать все лучшее на Олимпийских играх. Олимпиада - всегда соревнования нервные, напряженные, а, самое главное, что там надо кататься чисто. Нельзя допускать ошибки. А сегодня они были. Олимпиаду выиграют те, кто будут кататься чисто.