Артур Дмитриев: "Результат сейчас не имеет для Медведевой никакого значения"

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев оценил результат Евгении Медведевой в короткой программе на "Гран-при Канады". Спортсменка показала седьмой результат, допустив серьезные ошибки.

- Для нее это не принципиальный момент. Результат сейчас не имеет никакого значения. Ей главное форму набрать к сезону. Все только начинается, происходит вкат в соревновательный тур. Постолимпийский сезон всегда сложный для любого человека. Обычно после Игр, по нашей практике, спортсмены заканчивают карьеру, а Женя осталась и до сих пор борется. Надо дать Медведевой время, чтобы она привела себя в нормальное и привычное для всех состояние, - сказал Дмитриев. (Арман Мкртчян)