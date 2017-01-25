Анна Погорилая: "Женское катание не должно становиться детским"

Фигуристка Анна Погорилая отметила, что женское катание не должно становиться детским. По ее словам, внимание нужно уделять не только прыжкам и их количеству. Сегодня россиянка заняла второе место после короткой программы на чемпионате Европы. Первой стала Евгения Медведева.

- За последнее время стало очень много маленьких девочек, которые прыгают, и компоненты стали зависимы от чистоты программы – когда ты чисто катаешь, и компоненты хорошие, - приводит "Р-Спорт" слова Погорилой. - Мы будем стараться, чтобы катание оставалось не детским, а женским. Женское катание для меня – одно из самых главных. Я даже в детстве всегда любовалась женским катанием.

В последнее время в фигурном катании все меньше и меньше внимания уделяется компонентам, стало больше прыжковой части. Это понятно. Поэтому более маленькие девочки, которым еще легко прыгать, которые только выучили тройные, начинают их прыгать без перерыва.