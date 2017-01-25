19:46 25 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Анна Погорилая: "Женское катание не должно становиться детским"

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Фигуристка Анна Погорилая отметила, что женское катание не должно становиться детским. По ее словам, внимание нужно уделять не только прыжкам и их количеству. Сегодня россиянка заняла второе место после короткой программы на чемпионате Европы. Первой стала Евгения Медведева.

- За последнее время стало очень много маленьких девочек, которые прыгают, и компоненты стали зависимы от чистоты программы – когда ты чисто катаешь, и компоненты хорошие, - приводит "Р-Спорт" слова Погорилой. - Мы будем стараться, чтобы катание оставалось не детским, а женским. Женское катание для меня – одно из самых главных. Я даже в детстве всегда любовалась женским катанием.

В последнее время в фигурном катании все меньше и меньше внимания уделяется компонентам, стало больше прыжковой части. Это понятно. Поэтому более маленькие девочки, которым еще легко прыгать, которые только выучили тройные, начинают их прыгать без перерыва. 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20170125/1115398680.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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болото

Медведева по- детски однозначно, она просто четко исполняет элементы, Погорилая катается, ее катание завораживает и хочется смотреть еще и еще, даже у сотской катание женственнее, плавнее.

07:22

Thomas_Boy

В целом она права.

20:35 25 января

TV глядач

И она туда же! Тебе 18 и ты уже катаешься по-женски, а М. Сотскова и Е. Медведева по-детски? Странные заявления.

20:18 25 января

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