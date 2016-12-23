Анна Погорилая: "Вопрос снятия с чемпионата России даже не стоял"

Фигуристка Анна Погорилая не собирается сниматься с чемпионата России из-за травмы, которую получила на тренировке. Спортсменка упала на тренировке накануне в четверг, падение произошло и на утренней тренировке в день проката короткой программы. На выступление спортсменка вышла с тейпом на левом колене.

– Я не знаю, как это произошло, но упала вчера с шага, ведь ни о какой старой травме в данном случае речь не идет, – цитирует ТАСС Погорилую. – Повторилось это и сегодня, но во время проката старалась не думать об произошедшем. А когда услышала поддержку зала, вообще забыла, что это было, такой прилив сил почувствовала. В больницу даже не думала обращаться, да и вопроса о снятии с турнира у нас с тренерами даже не стоял, иначе зачем я сюда вообще приехала?