Анна Погорилая: "В целом, выступила в короткой программе неплохо"

Российская фигуристка Анна Погорилая после проката короткой программы в финале "Гран-при" в Марселе подчеркнул, что в целом осталась довольна своим выступлением. Спортсменка идет на четвертом месте.

– В целом, получилось неплохо, – приводит официальный сайт ФФККР. – Конечно, были помарки, о которых мы позже поговорим с тренером. Пришлось побороться за риттбергер, но все-таки я устояла. С нервами тоже пришлось побороться. То, что у меня не очень хорошо здесь шли тренировки, ничего не значит. Это обычная для меня ситуация. И то, что споткнулась, когда вышла на лед, схватилась за спину – все нормально. Бывает. Впереди произвольная, буду настраивать и тело, и внутреннее состояние. Всегда нужно быть в гармонии с собой и тогда все получится. У меня опытная команда, понимающие тренеры, так что дождемся завтра.