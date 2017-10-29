Анна Погорилая снялась с показательных выступлений на Skate Canada

Российская фигуристка Анна Погорилая, занявшая девятое место по итогам этапа "Гран-при" в канадской Рейджане, не примет участия в показательных выступлениях. Отметим, что изначально она значилась в списке приглашенных на гала-выступления фигуристов.

Как сообщается в официальном пресс-релизе ISU, Погорилая не примет участия в показательных выступлениях по медицинским причинам. В частности, из-за того, что испытывает боль в спине после падения в произвольной программе накануне в субботу. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)

Новая катастрофа Погорилой. Анна теряет надежду на Олимпиаду?