18:27 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Анна Погорилая: "После проката отказали руки"

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Анна Погорилая осталась недовольна своим выступлением в произвольной программе на чемпионате России-2016. Фигуристка подчеркнула, что могла откататься гораздо лучше и отдала слишком много эмоций.

- Больше, чем я, нервничают тренеры, - цитирует ТАСС Погорилую. - После проката была безумно довольна и благодарна всем, кто меня поддерживал, и прежде всего моей команде и родителям. После короткой программы устала, быстро уснула, а сегодня прыжки можно было бы сделать получше. Эмоции были одни из самых сильных, после проката даже отказали руки, а ведь поклон надо было еще сделать.

Поставила бы себе двойку. Из-за меня много нервов тренеры потеряли. Я могла бы и лучше откататься.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3903646

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