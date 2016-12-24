Анна Погорилая: "После проката отказали руки"

Анна Погорилая осталась недовольна своим выступлением в произвольной программе на чемпионате России-2016. Фигуристка подчеркнула, что могла откататься гораздо лучше и отдала слишком много эмоций.

- Больше, чем я, нервничают тренеры, - цитирует ТАСС Погорилую. - После проката была безумно довольна и благодарна всем, кто меня поддерживал, и прежде всего моей команде и родителям. После короткой программы устала, быстро уснула, а сегодня прыжки можно было бы сделать получше. Эмоции были одни из самых сильных, после проката даже отказали руки, а ведь поклон надо было еще сделать.

Поставила бы себе двойку. Из-за меня много нервов тренеры потеряли. Я могла бы и лучше откататься.