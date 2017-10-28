Анна Погорилая: "После чемпионата мира мне пришлось многое преодолеть"

Россиянки Анна Погорилая, показавшая второй результат в короткой программе на этапе "Грап-при" в Канаде, осталась довольная своим прокатом. По ее словам, ей через многое пришлось пройти после чемпионата мира.

– Я все сделала, что хотела. Спокойно и уверенно. Конечно, я понимаю, что этого недостаточно, но на сегодня я довольна, – цитирует Погорилую isu.org. – После чемпионата мира я много работала над собой. Мне пришлось многое преодолеть как внутри себя, так и во время тренировок. Однако никто не говорил, что жизнь – легкая штука. Надо вставать и двигаться вперед.