Анна Погорилая: "Порой мама критикует меня больше любого судьи"

Бронзовый призер чемпионата мира Анна Погорилая отметила, что на мнение мамы она полагается почти так же, как на мнение тренера. По словам фигуристки, дома мама порой критикует ее куда больше, чем любой судья.

- Есть ли какие-то признаки, позволяющие почувствовать, что пик формы уже совсем рядом?

– Это позволяют понять и прокаты программ, и отдельные элементы. Но опять же, такие вещи гораздо лучше видны со стороны. Например, перед прошлогодним чемпионатом мира и тренер, и мама говорили мне, что все идет очень хорошо. Мне же постоянно казалось, что я где-то недорабатываю. На мнение мамы я в этом отношении полагаюсь почти так же, как на мнение тренера: она почти всегда приходит вместе со мной на тренировки, мы многое обсуждаем дома.

– Думаю, мамы спортсменов вполне могли бы получать судейское образование, лицензии, и ездить со своими детьми на турниры.

– Ой, это будет совсем жестко, как мне кажется. Дома мама порой критикует меня куда больше, чем любой судья. К счастью, моих родителей фигурное катание не настолько интересует, чтобы даже частично делать его профессией. Они следят за этим видом спорта только потому, что катаюсь я.

– Другими словами, дома не делают трагедий из того, что где-то вас засудили?

– Я вообще не считаю, что меня где-то засуживали. Если проигрываю, то всегда из-за своих собственных ошибок.

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