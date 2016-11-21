Анна Погорилая: "Переходный возраст не прошел бесследно"

Бронзовый призер чемпионата мира Анна Погорилая отметила, что во время переходного возраста порой было очень непросто заставить себя правильно настроиться на тренировку. По словам спортсменки, когда всем стало известно о ее конфликте с тренером Анной Царевой, фигуристке предложили остаться на том же катке, но у другого специалиста.

– В одном из интервью ваш тренер Анна Царева сказала, что переходный возраст прошел мимо вас. Вы тоже так считаете?

– Не сказала бы, что совсем мимо. Если говорить о периоде, когда тело вдруг начинает расти в высоту и ширину, меня это не слишком сильно затронуло. Были моменты, когда я понимала, что слишком заметно начинает прибавляться вес, но с этим удавалось бороться вполне успешно. Главное тут – не запускать проблему, перехватывать ее в самом начале. А вот проблемы с головой были куда серьезнее. Не всегда было просто заставить себя правильно настроиться: на тренировку, на то, чтобы слушать тренера, а не спорить с ним, в общем, много чего случалось.

– Когда мы с вами разговаривали три года назад, вы, помню, рассказывали, что могли, поругавшись с тренером, вообще уйти с катка на неделю.

– На самом деле до такого дело не доходило. На два дня – да, уходила с катка. И эти два дня, помню, тянулись так долго, что реально казались пропастью. Такие моменты я и имела в виду, когда говорила о переходном возрасте. Я просто не понимала, что нужно не ругаться, не отстаивать за собой право на собственное мнение во что бы то ни стало, а просто находить с тренером общий язык и продолжать работу.

– Было трудно делать шаг навстречу тренеру после того, как расставание произошло?

– Труднее было уходить. В итоге мы с тренером через какое-то время встретились, очень хорошо поговорили, поняли друг друга и начали все с нового листа. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полная версия интервью с Анной Погорилой