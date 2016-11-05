Анна Погорилая: "От радости не смогла скрыть эмоции – и это сказалось на шагах"

Российская фигуристка Анна Погорилая подчеркнула, что в короткой программе на московском этапе "Гран-при" от радости от хорошо выполненных прыжков не смогла сдержать эмоции на дорожке шагов. Она также отметила, что два первых старта в сезоне принесли ей полезный опыт. Погорилая является лидером соревнований одиночниц после первого дня, получив за короткую программу 73,93 балла.

– В целом я сделала сегодня все, что могла, – приводит "Р-Спорт" слова Погорилой. – Немного попрыгала на дорожке – на радости начала выдавать эмоции! Старалась себя сдерживать, но все равно радость из-за того, что закончились прыжки, и можно было расслабиться, скрыть не удалось, и это немного сказалось на шагах. В целом довольна, но уже думаю о произвольной программе.

Выводов после двух первых стартов было немало, долго их на самом деле перечислять. Сначала был Japan Open, где была только произвольная программа – там уже сделали для себя выводы, потому что был огромный стадион, много публики. А потом в Финляндии были и короткая, и произвольная программы – достаточно продуктивно все прошло. Хоть оба старта были неидеальны, но полезны в плане работы над ошибками.