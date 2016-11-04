Анна Погорилая: "Ощущение, что с нами выступает Женя Медведева"

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы 2016 года Анна Погорилая отметила, что во время проката короткой программы московского этапа "Гран-при" старалась не допустить повторения ошибок, совершенных ею на прошлогоднем турнире. У россиянки также сложилось ощущение, будто на московском этапе "Гран-при" выступает чемпионка мира Евгения Медведева.

– Я, конечно, не забывала прошлый Cup of Russia, старалась не думать об этом, – приводит "Р-Спорт" слова Погорилой. – С другой стороны, старалась вынести те психологические ошибки, чтобы не допустить их сейчас. Многие тогда говорили, что Погорилая на том этапе должна была стать первой. Но говорили-говорили, а в итоге Погорилая стала второй. Сейчас я как-то себя настроила, что здесь еще Лена Радионова, Юля Липницкая, много других девочек, которые очень хорошо катаются и владеют элементами. Даже на плакатах везде Женя Медведева – ощущение, что она здесь выступает.