Анна Погорилая - о смерти Тена: "Не понимаю, как это вообще возможно"

Российская фигуристка Анна Погорилая в шоке от новости о смерти казахстанского фигуриста Дениса Тена. Сегодня стало известно, что бронзовый призер Олимпиады в Сочи скончался от ножевого ранения.

- У меня просто нет слов, у меня просто шок! Я не понимаю, как это вообще возможно! - цитирует "Р-Спорт" Погорилую. - Денис Тен - очень хороший человек, очень добрый и чистый, он всегда был готов прийти на помощь – в любой передряге. Я даже думать не могу о том, что случилось, представить не могу, что такое может произойти. Не понимаю этой человеческой жестокости и глупости, низости людей, убивших перспективного фигуриста и потрясающего человека.