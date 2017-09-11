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12:38 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Анна Погорилая: "Несмотря на травмы, настрой на новый сезон у меня боевой"


Российская фигуристка Анна Погорилая отметила, что с боевом настроем подходит к новому сезону. Она также добавила, что травма помешала ей подготовиться к контрольным прокатам.

Готовились к новому сезону летом. Было несколько травм, мы их преодолели, однако одна из них немного помешала подготовиться к контрольным прокатам, – приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России слова Погорилой. - Но я уже восстанавливаюсь и продолжу дальше работать.

Короткая программа у меня – Испания. А произвольная, как ни удивительно, "Лебединое озеро". Настрой у меня боевой. Уже восстанавливаемся и катаемся.

Погорилая является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года. Также она выигрывала серебро и две бронзы чемпионатов Европы.

Дополнительная информация

http://www.fsrussia.ru/news/3119-anna-pogorilaya-ya-vosstanavlivayus-i-prodolzhu-gotovitsya-k-sezonu.html

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