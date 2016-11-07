Анна Погорилая: "Не могу представить, что почувствовала Липницкая в Москве"

Россиянка Анна Погорилая очень переживает за соотечественницу Юлию Липницкую, которая из-за травмы не смогла полностью исполнить произвольную программу на этапе "Гран-при" в Москве. Липницкая из-за травмы в октябре снялась с этапа в Чикаго. На московском этапе "Гран-при" фигуристка после первого дня соревнований шла на третьем месте, но произвольную программу была вынуждена прервать на несколько минут из-за проблем с ногой и в итоге заняла 12-е место.

- Когда я только вышла со льда, меня сразу стали расспрашивать - а вы слышали, что случилось с Юлей Липницкой? Я слышала только, что перерыв в музыке был, а меня засыпали вопросами, - приводит "Р-Спорт" слова Погорилой. - Ну откуда я знаю, что с Юлей? А когда я узнала… Это правда тяжело. Я поддержала ее как спортсмен спортсмена. Даже не могу представить, что она чувствовала.

У меня не было подобных ситуаций, поэтому я очень переживаю за нее. Но у меня была ситуация, когда перед чемпионатом мира я подвернула с разрывом ногу. Но все равно поехала выступать, хотя все говорили, что не надо. Я заняла там 13-е место, но не снялась. Я вообще не любитель сниматься со стартов в любом состоянии - даже на Гран-при Японии в прошлом сезоне вышла после короткой программы затейпированная вся полностью, заклеенная, чтобы хоть как-то докатать произвольную. Докатала! Но сниматься не люблю - меня приучили, что надо докатывать до конца.