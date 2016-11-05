Анна Погорилая: "На московском этапе "Гран-при" сделала все, что могла"

Победительница этапа "Гран-при" в Москве Анна Погорилая подчеркнула, что выложилась по максимуму на турнире. Следующим стартом для россиянки будет этап "Гран-при" в Японии.

- Я довольна, хоть и выступила не без помарок, - цитирует ТАСС Погорилую. - Я сделала все, что могла, и сегодня была очень сосредоточена. Мне было тяжело сегодня кататься на тренировке - напряжение вчерашнего дня дало о себе знать. Давил и тот факт, что последней буду кататься.

Теперь буду готовиться с самого начала, все по-новому. К японскому старту нужна особенная подготовка, особенный настрой. Так что небольшая передышка, и все заново.