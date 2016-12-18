16:28 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Анна Погорилая: "На чемпионате России высокая конкуренция, будет не самый легкий старт"

0
0
0

Фигуристка Анна Погорилая заявила, что собирается показать на предстоящем чемпионате России свой максимум, и отметила, что перед турниром не чувствует мандража. Чемпионат пройдет с 20 по 25 декабря в Челябинске.

После финала "Гран-при" мне удалось отдохнуть, и сейчас мы как раз готовимся к чемпионату России, – цитирует "Р-Спорт" Погорилую. - Настроение спокойное пока. Мандража нет. Но у меня нет такого, чтобы я перед стартами всегда либо волновалась, либо была спокойна – всегда по-разному. Я в любом случае настроена показать на чемпионате России свой максимум. На чемпионате России всегда высокая конкуренция, так что это будет не самый легкий старт.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161218/1113932444.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ