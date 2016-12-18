Анна Погорилая: "На чемпионате России высокая конкуренция, будет не самый легкий старт"

Фигуристка Анна Погорилая заявила, что собирается показать на предстоящем чемпионате России свой максимум, и отметила, что перед турниром не чувствует мандража. Чемпионат пройдет с 20 по 25 декабря в Челябинске.

– После финала "Гран-при" мне удалось отдохнуть, и сейчас мы как раз готовимся к чемпионату России, – цитирует "Р-Спорт" Погорилую. - Настроение спокойное пока. Мандража нет. Но у меня нет такого, чтобы я перед стартами всегда либо волновалась, либо была спокойна – всегда по-разному. Я в любом случае настроена показать на чемпионате России свой максимум. На чемпионате России всегда высокая конкуренция, так что это будет не самый легкий старт.