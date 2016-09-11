15:25 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Анна Погорилая: "Моя произвольная программа - сумасшедшая любовная трагедия"

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Бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая рассказала о своих программах на сезон-2016/17. Фигуристка представила их на контрольных прокатах сборной России в Сочи.

- Моя произвольная программа – это любовная трагедия, очень сумасшедшая, - цитирует "Р-Спорт" Погорилую. - Получается, что я испанка, которая ждет "его", испытывая бушующие эмоции, как океан бьется о скалу, все это сопровождается ветром. Примерно такие ощущения и должны быть внутри у меня во время проката.

В короткой программе у меня танго. Это танец страсти, но сдержанной страсти. В этом сезоне у меня, по сути, начинается все заново, но готовимся спокойно. Тренируясь с девочками, я понимаю, над чем мне нужно еще работать и работать. Но то, что я настроена побеждать, это точно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20160911/1074442292.html

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