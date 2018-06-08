Анна Погорилая: "Мне суждено до конца карьеры тренироваться под присмотром врачей"

Российская фигуристка Анна Погорилая сказала, что из-за травмы она будет вынуждена всю карьеру тренироваться под врачебным присмотром.

- Ледовая подготовка к сезону у меня уже началась, но прямо сейчас я готовлюсь выступить на шоу в Японии, - цитирует россиянку "Р-Спорт". - Работаю под присмотром врачей, но в таком режиме мне теперь суждено тренироваться до конца карьеры, чтобы не допускать критических случаев. Первым стартом сезона у меня будут прокаты, а потом думаю стартовать на какой-нибудь "бэшке" (челленджере - прим. "СЭ").

Спортсменка большую часть прошлого сезона пропустила из-за травмы спины.