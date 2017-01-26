Анна Каппеллини: "Каток в Остраве маловат, и мы вынуждены обращать на это внимание"

Итальянская фигуристка Анна Каппеллини, выступающая в паре с Лукой Ланотте в соревнованиях танцевальных дуэтов, отметила, что размер катка на чемпионате Европы в Остраве (Чехия) вынуждает спортсменов осторожничать. По ее словам, на арене большего размера спортсмены имели бы возможность продемонстрировать более широкий ассортимент элементов.

– Каток в Остраве маловат, и мы вынуждены обращать на это внимание, – приводит ТАСС слова Кеппеллини. – Возможно, иначе мы бы могли показать нечто большее, но нам приходится быть осторожными, тем более мы катаемся в паре. Дело не в том, что мы ограничены в пространстве, а в том, что нам нужно держать в голове нечто лишнее.

Напомним, что танцевальный дуэт Каппеллини/Ланотте лидирует по итогам короткой программы. Произвольный танец фигуристы представят в субботу, 28 января.