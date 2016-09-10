Анна Царева: "За последние месяцы Погорилая изменилась – подход к работе уже не детский"

Тренер бронзового призера чемпионата мира Анны Погорилой Анна Царева подчеркнула, что подготовка к сезону шла по планы без перепадов. Она отметила: спортсменка любит работать с разными хореографами.

– Подготовка шла по плану, – приводит официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России слова Царевой. – Не было каких-то перепадов, незапланированных ситуаций. Спокойная и ровная работа. Планировали улучшить прыжковую технику, чтобы стабильнее быть в этом сезоне. В короткой программе перенесли два прыжка во вторую половину. В произвольной будем пробовать во второй части еще один каскад три – три. Но посмотрим, как это получится на прокатах.

Что касается новых программ, то короткую ставил Миша Ге, произвольную Николай Морозов. Нам вообще очень нравится работать с разными хореографами. Мы придерживаемся точки зрения, что хореографов может быть много. Это же так интересно пробовать что-то новое, учиться новому, подхватывать новые веяния, идеи.

Короткая программа у Ани "Танго" на музыку из кинофильма "Запах женщины", произвольная состоит из трех разных частей, взятых из абсолютно разных композиций, но они очень логично соединились. Увидите на прокатах. Тема драматическая.

Мне очень нравится, что за последние месяцы Аня изменилась. Подход к работе уже не детский, серьезный. Она все делает с толком, расстановкой, четко знает, что ей нужно. Появилась осознанность, поэтому и тренировки стали спокойнее и эффективнее.