Андрей Лазукин: "Тренер сказал: "Выходи спокойно, от тебя никто ничего не ждет"

В Москве стартовал российский этап серии "Гран-при" - первый большой старт нынешнего сезона. Россиянин Андрей Лазукин воспитанник Алексея Мишина, для которого этот прокат стал дебютным во взрослой серии "Гран-при", отметил, что доволен своим выступлением в короткой программе не на 100 процентов. Фигурист набрал 78,54 балла, и это его лучший результат в сезоне.

- Прокатом доволен, но не на 100 процентов. Хорошо, что я катался первым, хотя так часто получается и для меня это привычный номер. Волнение было, но оно не сводило меня с ума. Выполнил все задуманное, только в каскаде с четверным сделал двойной тулуп вместо тройного. Четверной риттбергер в Москве делать пока не буду в произвольной, скорее на старте в Казани. Алексей Николаевич говорил: "Выходи спокойно, от тебя никто ничего не ждет". (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)