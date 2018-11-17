Андрей Лазукин: "Гран-при России" получился провальным"

Российский фигурист Андрей Лазукин после проката произвольной программы сказал, что московский этап "Гран-при" для него вышел неудачным и поделился планами по усилению программ к чемпионату страны.

– Общие итоги турнира для меня провальные, будем разбираться, почему так произошло, – сказал Лазукин. – Произвольный прокат выдался неплохим, были маленькие недочеты, но с основными элементами я справился. К чемпионату страны планируем вставить в каждую из программ по четверному лутцу. Перед стартом никогда не волнуюсь и не обращаю внимания на соперников, сконцентрован только на себе. (Екатерина Беспалова)