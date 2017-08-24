Андрей Депутат объявил о завершении спортивной карьеры

Российский фигурист Андрей Депутат принял решение о завершении спортивной карьеры. В будущем он собирается заниматься судейством.

– Я завершил карьеру, сдал тесты на технического специалиста по парному катанию. На первенстве Москвы уже начну судить, – приводит "Р-Спорт" слова Депутата.

Депутат является бронзовым призером чемпионата мира-2012 среди юниоров в паре с Василисой Даванковой. Вместе с Верой Базаровой он становился победителем и призером российских и международных соревнований.