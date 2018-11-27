Андрей Букин: "Медведева психологически надломлена"

Четырехкратный чемпион мира Андрей Букин считает, что Евгения Медведева испытывает проблемы с психологией и переходом во взрослый возраст после Олимпиады в Пхенчхане. Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Игр Медведева не смогла отобратья в финал "Гран-при"-2018.

– Мне очень ее жаль. Прошлый сезон получился для Жени невероятно сложным, – цитирует RT Букина. – Сначала она получила травму, а затем осталась второй на Олимпийских играх в Пхенчхане. В настоящий момент Медведева психологически надломлена. Ей нужно поработать над этой проблемой. Понятно, что технически она способна выполнить даже самые сложные элементы, но только если голова будет светлой.

– Куда пропала та легкость, с которой Медведева раньше выполняла даже самые сложные прыжки?

– Давайте начнем с того, что Евгения – уже не маленькая девочка, как те, которые сейчас спокойно прыгают четверные прыжки. Но девочки в итоге становятся девушками, и этот переход фигуристкам дается очень непросто. Меняется рост, вес. Приходится ставить технику, закладываясь на эти изменения. Крутка должна быть другой, а прыжки – выше.

Одно дело, когда четверной прыгает ребенок весом 25—30 кг, а другое, когда речь идет о девушке с 45 кг. Приходится прикладывать другие усилия, чтобы отправить свое тело на ту высоту, которая позволяет справиться с многооборотным прыжком.

– Что ей нужно делать, чтобы подойти к чемпионату России в хорошей форме?

– Медведевой надо спокойно пережить этот период. Просыпаться и идти на тренировки, чтобы продолжать работать в нынешнем весе, росте и объеме.

– Сама она говорит, что проблемы заключаются исключительно в ментальности.

– Ментальность, наверное, тоже играет определенную роль. Медведева, видимо, не до конца переболела поражение на Олимпийских играх. Для нее оно оказалось слишком тяжелым с психологической точки зрения, а смена тренера стала дополнительной проблемой. Евгении пришлось перестраиваться, чтобы начать все заново. В таких ситуациях спортсмену всегда приходится переламывать себя.