Алина Загитова: "Я всем довольна"

Чемпионка России-2017 Алина Загитова на пресс-конференции после проката выразила полное удовлетворение как выступлением, так и полученными за него оценками. Напомним, что второе место заняла 17-летняя Мария Сотскова, третье - 14-летняя Алена Косторная.

Мария Сотскова: "Надеюсь, я обеспечила себе путевку на Олимпиаду"

– Алина, вы наверняка знали, что произвольную программу женского турнира транслировали на главном телеканале страны, и в отсутствие Евгении Медведевой все очень ждали от вас победы. Особенно с учетом предстоящей Олимпиады в Пхенчхане, где россияне будут выступать под нейтральным флагом.

– Перед стартом я стараюсь вообще изолироваться от мира и полностью погружаюсь в себя. Конечно, я обо всем этом знала и очень хотелось хотелось выступить хорошо за свою страну, чтобы показать: мы – сильные! В каждом спортсмене есть чувство патриотизма, тем более что я знаю, за какую страну я буду кататься и об этом знают все остальные. Обидно, что так вышло…

– Два года назад о вас еще никто и не знал… В какой момент вы поняли, что есть реальный шанс попасть на Олимпиаду?

– C cамого первого старта этого сезона (Загитова выиграла турнир серии "челлендж" Lombardia Trophy, набрав 218,46 балла– прим. "СЭ"), все ведь хотят на Олимпийские игры, и я не исключение. Хотя сомнения меня не покидали до последнего, теперь уверенности стало побольше.

– В этом году в обе ваши программы балетные. Как-то особенно интересовались этим видом искусства?

– В том году вот короткая программа была совсем в другом стиле. Как известно, моя произвольная перешла в этот с прошлого сезона (с ней Загитова стала победительницей юниорских финала "Гран-при" и чемпионата мира. – Прим. "СЭ"). Мы посовещались с тренерами и решили: балет очень мне идет! Но мне еще нужно продолжать погружаться в этот образ, поэтому дополнительно занимаюсь с хореографом и смотрю балет.

– В прошлом году в показательном номере вы были розовой пантерой, в этом –тигрицей. В вас живет кошечка?

- Хотелось попробовать новый образ, ведь в себе нужно что-то менять. Взяли такой образ, чтобы показать: я могу катать не только балетные программы, но и быть совершенно другой. (Екатерина БЕСПАЛОВА)