Алина Загитова: "Я стала более взросло размышлять"

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что каталась в свое удовольствие на этапе "Гран-при" в Финляндии. 16-летняя спортсменка занимает 1-е место после короткой программы.

- Я иду на тренировку и начинаю что-то замечать. Раньше не замечала, как лето переходит в осень, - цитирует Загитову РИА Новости. - А сейчас смотрю и думаю, как это красиво. На тренировке совсем другой подход. Я более взросло размышляю.

Волнение всегда бывает на соревнованиях, просто раньше не было столько мыслей в голове. А сейчас начала думать, как это сделать, как то. Тело все помнит, а голова чуть-чуть мешает. Я сама себе уже все доказала, просто нужно кататься в удовольствие.

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