Алина Загитова: "Я чуть-чуть перенервничала. Ноги были ватными"

Россиянка Алина Загитова, которая стала второй после короткой программы в финале "Гран-при", отметила, что это было не самое лучшее ее выступление. Она набрала за свой прокат 77,93 балла.

– Знала, что в финале "Гран-при" выступают шесть сильнейших спортсменок, и этот финал – один из самых сложных стартов в сезоне, – приводит "РИА Новости" слова Загитовой. – Поэтому настраивалась на хороший прокат. Я чуть-чуть перенервничала, может быть. Ноги ватными были.

Я пыталась собраться, и тренеры мне помогали, но не самый идеальный мой прокат был. Сейчас я пытаюсь сделать очень много прыжков, чтобы свое тело заставить прыгать и почувствовать, где и что нужно поменять, где вытянуться, где, наоборот, отпустить себя.

Произвольную программу в финале "Гран-при" Загитова представит в ночь на 9 декабря.

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